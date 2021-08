Sie waren immer da, aber in der Geschichtsschreibung tauchen sie kaum auf: Frauen spielten auch in der Vergangenheit Ansbachs oder Onolzbachs eine nicht unbedeutende Rolle. Viele Quellen und Relikte aus der Vergangenheit müssen nur mit einer anderen Brille betrachtet werden und schon entdeckt man die Spuren von einfachen Bauersfrauen, Bürgerinnen, Adeligen und Markgräfinnen, die auch heute noch in der Stadt zu finden sind.