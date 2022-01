Starke Kinder - Elternvortrag

Im Mittelpunkt des Abends steht die positive Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder. Ein hohes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl sind der beste Schutz vor Mobbing, Gewalt, Drohungen, Erpressungsversuchen und (sexuellen) Übergriffen. Je früher solche Maßnahmen in die Erziehung einfließen, desto einfacher und unbeschwerter können Kinder sich entwickeln. Wir besprechen, welche Schutzmaßnahmen sich daraus ableiten und was Sie als Eltern in den Erziehungsalltag integrieren können.

Vorgestellt wird das "Starke Kinder Selbstbehauptungs- und Präventionstraining" für Kindergarten- und Schulkinder. Den anschließenden Selbstbehauptungskurs finden Sie unter Nr. 105002.00 und 105002.01

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte.