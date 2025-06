Start „Heiß auf Lesen“

Am 18. Juli 2025 startet die Sommerleseaktion „Heiß auf Lesen“ für Kinder und Jugendliche.

Die Stadtbücherei bietet aus diesem Anlass einige Überraschungen: Ausgabe der Logbücher an alle Teilnehmer, Stempel für jedes gelesene Buch, Lose zur Teilnahme an der der Ziehung der Gewinner, extra für die Aktion neu erworbene Bücher, verlängerte Öffnungszeit der Bücherei am Starttag, besondere Programmpunkte, Kreativbeträge, eine Abschlussparty nach den Sommerferien, Preise und vieles mehr.

Die Teilnahme an „Heiß auf Lesen“ ist für jeden Leser zwischen 6 und 12 Jahren ein besonderes Erlebnis! Bitte auch die aktuellen Mitteilungen in der Presse beachten!