Stell Dir vor, Du erhältst die Chance Deines Lebens! Einmal ganz vorne mit dabei sein - einmal zeigen, was in Dir steckt! Dieser Wunsch führt sechs Kandidaten zur Show "Start-up yourself" und stürzt sie in eine Achterbahnfahrt der Gefühle, Sehnsüchte und enttäuschten Hoffnungen...

Es spielt das Nachwuchsensemble der Wilden Bühne unter der Regie von Lea Butsch und Meike Jauernig

Eine Anmeldung unter 0711 / 46 60 60 oder Email senden ist unbedingt notwendig.