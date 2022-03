Starterworkshop Handlettering

In diesem Online-Workshop mit Katharina Hailom von hintsundkunst lernst du die Grundlagen des Handlettering kennen und wirst am Ende dein erstes selbstgestaltetes Lettering in der Hand halten!

Du hast die Möglichkeit, im Vorfeld ein Materialpaket zu bestellen, mit dem du gut versorgt in den Abend starten kannst (damit dich das rechtzeitig erreicht ist die Bestellung bis 14.4. nötig! Es enthält ein Papierset mit Karten, Umschlägen und Übungspapier, gedrucktem Letteringguide und dem Stifte-Starterset). Wer kein Materialpaket bestellt sollte folgendes parat haben: Brushpens (Persönliche Lieblingsmarke), Fineliner schwarz, Bleistift, Radiergummi, glattes Übungspapier, Blanko Karten oder Papier für die Gestaltung eines Letterings. Der Workshop kostet 20 Euro für Nicht-Verdiener und 30 Euro für Verdiener. Er wird auf Zoom stattfinden. Wichtig: Die Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen ist bis 14.4. zu erreichen - zur Anmeldung bitte dem Link folgen!