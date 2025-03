Startseite Stadt & Rathaus Aktuelles Veranstaltungskalender Veranstaltung Nacht der Bibliotheken in der Stadtbücherei Kirchheim unter Teck - Spannendes Programm für Groß und Klein

Die Stadtbücherei Kirchheim unter Teck beteiligt sich am 04. April 2025 an der Nacht der Bibliotheken. Unter dem Motto "Wissen. Teilen. Entdecken." werden Bibliotheken in ganz Deutschland um die Wette strahlen. Mit einem bunten Programm laden wir Kinder und Erwachsene von 18:00 - 22:00 Uhr in der Stadtbücherei ein.