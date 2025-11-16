Franz Mayer Experience

Der Schwoißfuaß- und Grachmusikoff-Sänger Alex Köberlein hat eine neue Band. Und diese Band hat eine Mission: „Welthits wieder im schwäbischen Original“! Denn man hat es immer geahnt, immer schon gewusst: Die meisten Hits der Popgeschichte sind geklaut, schnöde abgekupfert von ursprünglich schwäbischen Songs aus dem letzten Jahrhundert. Amerikanische und englische Besatzungssoldaten nahmen mit, was sie konnten. So entstanden Welthits wie „Rebel Yell“, „Locomotive Breath“ oder „Baker Street“, während die Originalmusik aus dem schwäbischen Untergrund fast in Vergessenheit geriet. Was aber als coole, englischsprachige Poplyrik gerühmt wurde, das waren in Wahrheit nur schlechte Übersetzungen der schwäbischen Originale. So wurde beispielsweise aus der klaren Aussage „Dein Vaddr war’n

harda Hond“ das eher betuliche „Papa was a Rolling Stone“. Das soll nun mit der wohl größten kulturellen Rettungsaktion der oberschwäbischen Popgeschichte geradegerückt werden.

Mit trockenem Humor und mitreißender Musik feierte die 2023 in Rottweil gegründete Band um Alex Köberlein vom Start weg beachtliche Erfolge: ausverkaufte Konzerte, ein begeistertes Publikum und ein umjubelter Auftritt in der Stuttgarter Schleyerhalle anlässlich der Abschlussparty der SWR-Hitparade. Nun geht die Reise weiter in den oberschwäbischen Liederkosmos, mit einem stimmlich bestens aufgelegten Frontmann und einer soulig groovenden Band, die jedes Konzert zum Fest machen.