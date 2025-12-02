StartseiteKulturVeranstaltungenTri Tra Trullala – Kasperl Melchior Balthasar Tri Tra Trullala – Kasperl Melchior Balthasar

Ojemine! Schwester Theodora und Schwester Elisabeth haben aus Versehen den Koffer mit den Kasperpuppen mitgenommen! Und die Krippenfiguren sind im Kloster geblieben. Nun können die frommen Nonnen die Geschichte von Jesu Geburt gar nicht spielen. Doch da geschieht ein Wunder: Im Kasperkoffer erstrahlt der Weihnachtsstern! Also auf nach Bethlehem mit Prinzessin, Räuber und dem Kasper!

Die beide Spielerinnen schaffen mit Spaß und komödiantischem Können einen befreiend neuen Zugang zum traditions- und erfurchtsgeladenen Stoff der Weihnachtsgeschichte und dem Phänomen religiösen Empfindens. Ein nachdenkliches Vergnügen für Groß und Klein.

Kirschkern, Compes & Co.

Spiel: Sabine Dahlhaus, Monika Els

Kindertheater 2 (6 bis 10 Jahre)