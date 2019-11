Im Zuge der Digitalisierung läuft eine Welle der Disruption durch viele Branchen, und Startups werden allerorten als die Retter in der Not angepriesen, die mit ihren kurzen Entwicklungszyklen und digitalen Geschäftsmodellen der etablierten Wirtschaft den Weg weisen sollen. Aber was genau machen Startups eigentlich anders? Lassen sich ihre Arbeitsweise und ihre Kreativität überhaupt auf mittelständische Betriebe übertragen? Kann eine Zusammenarbeit angesichts unterschiedlicher Arbeitskulturen überhaupt funktionieren? Gemeinsam suchen wir bei interaktiver Workshop „Startup meets Mittelstand“ nach Antworten auf diese Fragen.

Der Digital Hub Neckar-Alb und Sigmaringen und das RKW Kompetenzzentrum laden Sie herzlich ein, am 5. Dezember 2019 neue Innovationsmethoden kennenzulernen und herauszufinden wie Beispielbetriebe sie erfolgreich anwenden können. Dabei haben Sie Gelegenheit, Startup-Methoden wie Value Proposition Design und Business-Model-Canvas selbst auszuprobieren.

Diese Veranstaltung wird gefördert im Rahmen des Digital Hubs Neckar-Alb-Sigmaringen durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden- Württemberg.