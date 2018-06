Wir veranstalten am 28.06.2018 um 19 Uhr im Dachgeschoss der Innovationsfabrik in Heilbronn unsere 2. Startup Night, zu der alle Interessierten an Startups, der Gründerszene oder eSpring herzlich eingeladen sind.

Nutzt die Chance in lockerer Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und über den Dächern von Heilbronn einen entspannten Abend zu verbringen.

Wir freuen uns auf euch.