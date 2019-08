× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Der unerschütterliche Romantiker und Herzensbrecher Stas Mihailov lädt zu seinem Geburtstag ein.

Er wird 50, aber das ist noch kein Alter, um Bilanz zu ziehen. Es ist nur Zeit, innezuhalten, die durchschrittenen Lebensabschnitte zu überdenken und Atem zu schöpfen. Aber das tut er nicht alleine, sondern mit seinen Freunden und allen, mit denen ihn langjährige gegenseitige Liebe verbindet, und es sollen noch mehr davon werden.

Das Jubiläumsprogramm des populären Meisters wird sowohl seine treuen Bewunderer als auch diejenigen erfreuen, die aus gegebenem Anlass zum Konzert kommen. Und gerade diese „zufälligen“ Zuschauer werden das Schaffen des Künstlers für sich aufs Neue entdecken. Sie werden Stas Mihailov sowohl in seiner gewohnten Manier als auch in seiner neuen Rolle eines Philosophen, Träumers und Wanderers kennenlernen. Im Konzert werden nicht nur hundertprozentige Hits des Künstlers erklingen, sondern auch seine neuen Kompositionen, die den Einblick in seinen heutigen seelischen Zustand, in die Verborgenheit seiner Innenwelt gewähren. „Das Beste in mir verdanke ich Gott. Für alle meine Sünden und Fehler bin ich alleine verantwortlich.“

Nach seiner Form ist das keine traditionelle Show, sondern eine moderne Hightech-Inszenierung. Stas Mihailov singt live und spricht Tête-à-Tête mit seinem Zuschauer, ohne zusätzliche Umgebung in Form von Tanzballett und Zusatzkünstlern.

„Mein Jubiläumskonzert ist keine Nostalgie. Denn die Vergangenheit gab es bereits, die Zukunft steht noch bevor, aber die Gegenwart ist heute und hier. So lasst uns heute leben, singen, tanzen und lieben! Ich habe in meinem Programm viele Momente, in denen meine Zuschauer mit mir gemeinsam singen und tanzen können. Der Zuschauer soll möglichst viel Spaß haben. Gleichzeitig werde ich alles tun, um die Leute dazu zu bringen, ihre Seelen und die verborgenen Stellen ihrer Herzen zu öffnen. Ich will aber auch das altbackene Image in meinen Liedern und auf der Bühne loswerden – sollen die Kritiker über mich sagen und schreiben, was sie wollen: das falsche Jackett, der falsche Haarschnitt, ich trete falsch auf, ich sehe falsch aus … Das Wichtigste ist, dass der Zuschauer das Interesse nicht verliert und keine Gleichgültigkeit entsteht.“

Sein neues Programm „Alles für Dich“ ist ein Symbol für das Fest und die gute Laune. Das ist eine Ode an den Lebensweg des Menschen mit all seinen Wegbegleitern - Missgeschicken, Freuden, Schönheit, Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir garantieren Ihnen eine Ladung aus Emotionen und Energie, die lange anhalten wird! Live-Sound! Beeilen Sie sich, Tickets zu bestellen!