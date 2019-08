× Erweitern David Hasselhoff

DAVID HASSELHOFF verspricht für 2019 nicht nur ein neues Album, sondern auch eine Tour mit vielen Überraschungen. Der Sänger, Schauspieler und Entertainer feiert die Freiheit am 15. Oktober in der MHP Arena in Ludwigsburg.

Der Amerikaner mit deutschen Wurzeln – die Hasselhoff Familie stammt aus Völkersen bei Bremen – hat mit seinem Megahit "I've Been Looking For Freedom“ weltweit über 43 Platin- und Goldpreise und 1996 einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame erhalten. Seine legendären Serien "Knight Rider" und "Baywatch" wurden von über einer Milliarde Menschen in 145 Ländern weltweit gesehen und laufen auch heute noch.

Für seine Tour 2019 verspricht The Hoff einige Überraschungen: „Verpasst nicht die ‘Freedom! The Journey Continues Tour’, auf der ich alle meine Mega-Hits und Songs von meinem neuen Album singen werde. Wir werden jede Menge Spaß haben. Come Party Hoff Style!"