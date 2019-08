Beyaz kommt 2019 mit seiner Live-Show für den guten Zweck wieder nach Deutschland.

Der türkische Entertainer, Moderator und Schauspieler präsentiert eine unterhaltsame Mischung aus Stand-Up, Comedy, Konzert und Live-Show unter dem Titel "Beyaz Live" 2019 in Deutschlands größten Arenen. Nachdem im Frühjahr Beyaz live bereits in Hamburg und Oberhausen zu sehen war, kehrt der türkische Superstar im Herbst nach Deutschland zurück. Die Beyaz Live-Show wird ausschließlich in türkischer Sprache stattfinden.

Durch den Abend führt Beyazıt Öztürk, der unter dem Namen Beyaz in der Türkei regelmäßig ein Millionenpublikum vor dem Fernseher versammelt. Die Einnahmen der Beyaz Live-Show 2019 gehen an einen guten Zweck.

Seit 1996 läuft die Show des "türkischen Stefan Raabs" erfolgreich im Fernsehen. Seit einigen Jahren zieht es Beyazit Öztürk alias Beyez für Arena-Shows auch nach Deutschland. Mit seiner einzigartigen Beyaz Live-Show war der Entertainer und Showmaster in der Vergangenheit in Stuttgart, Wien und einigen anderen europäischen Metropolen mit vielen türkischen Topstars zu Gast. Nun kommt "Beyaz Live" 2019 wieder nach Deutschland, um mehrere tausend Zuschauer zum Lachen für den guten Zweck zu bringen.