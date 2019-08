× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

„Runrig“ sind offiziell in Pension gegangen, doch Bruce Guthro zum Glück nicht.

Der kanadische Sänger war fast 20 Jahre die Frontfigur der legendären schottischen Folk-Rocker, die sich 2018 -nach 45 erfolgreichen Jahren- endgültig von der Bühne verabschiedet haben. Doch ans Aufhören denkt Bruce Guthro noch lange nicht und macht mit Vollgas weiter!

Wenn dieses Jahr das erste Adventstürchen geöffnet wird, kehrt endlich wieder besinnliche Weihnachtsstimmung ein - die Zeit für Lieder und auch für keltische Weisen. Nach längerer Livepause kehrt der einstige „Runrig“-Sänger Bruce Guthro mit seiner großartigen Band auf deutsche Bühnen zurück, um eine Reihe stimmungsvoller Weihnachtskonzerte zu spielen. Zur Tradition dieser „Celtic X-mas Tournee“ gehören seit jeher mitreißende Erzählungen, zauberhafte keltische Töne, gemütliches Beisammensein und ausverkaufte Shows!

Erstmalig taucht Bruce Guthro auf seiner „Celtic X-mas Tour“ auch in die große Song-Historie von „Runrig“ ein. Das Publikum darf sich auf Konzerte mit unvergessenen Erinnerungen an Guthros wunderbare Zeit mit der schottischen Musiklegende freuen - mit einer Mischung aus Songs seiner kanadischen Heimat, irischen Klassikern und einer Reihe berühmter englischer Weihnachtslieder schafft der Sänger auf der Bühne eine ganz besondere weihnachtliche Harmonie. Begleitet wird er dabei von seiner sechsköpfigen Band, die sich durch ihren überaus authentischen keltische Sound auszeichnet. Eines der Highlights ist hier mit Sicherheit die wunderbare Irish-Celtic Violinistin Roisin Ryan, die bei einigen Songs auch mit ihrer einzigartigen gefühlvollen Stimme verzaubertund gemeinsam mit ihren Kolleg*innen die Tradition der keltischen Musik in den Konzertsäle hochleben lässt.

Lieb gewonnene Tradition sind auch die wunderbaren Erzählungen von Bruce Guthro, welche die Songs bei den „Celtic-X-mas Shows“ begleiten - Geschichten über das Weihnachtsfest und die Menschen seiner Heimat Nova Scotia. Geschichten, in denen man sich widerfindet und die immer wieder auch zum Schmunzeln sind.