Eine Oper über Stuttgart und aus Stuttgart heraus: Station Paradiso erzählt die Geschichten von neun Menschen, die gemeinsam auf einen Roadtrip Richtung Süden gehen. Der Preis für die Fahrt: ein Lied. Nostalgie und Träume, Tragödien und Komik, Rituale und Sprachenvielfalt verweben sich zu einer poetisch-surrealen Mixtape-Oper. Die kroatische Komponistin Sara Glojnarić hat Menschen getroffen, die sich im Stuttgarter Raum seit den 50ern angesiedelt haben – und sie hat ihnen zugehört. Was dabei entstand, ist ein generationsübergreifendes Songbook der Stadt. Kann eine herausgekramte LP-Hülle Erinnerungen über Länder und Generationen hinweg zum Leben erwecken? Station Paradiso sucht das Gefühl von Zuhause in all diesen Geschichten zwischen einem Stuttgarter Busbahnhof, Anatolien und Neapel. Geschichten, die bisher noch nie auf einer Opernbühne erzählt wurden.