Wenn der Strand unerreichbar ist, macht doch Urlaub in der eigenen Stadt! Statt am Strand könnt Ihr Eure kühlen Drinks im Liegestuhl direkt an der Echaz im Bürgerpark genießen. Relaxing pur!

Lasst die Sonne auf Euch scheinen!

Den StattStrand genießen könnt Ihr voraussichtlich bis Ende Septemter, Montags bis Freitags von 16-23 Uhr und Samstag 14-23 Uhr. Bei schlechtem Wetter bleibt der Stattstrand geschlossen.