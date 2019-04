Status Quo - Live 2019

Stimmungsgarant. Hitlieferant. Live-Attraktion. Dafür sind Status Quo seit 1967 der Inbegriff. All diese Trümpfe werden sie einmal mehr ausspielen, wenn das Quintett im Sommer 2019 für schweißtreibende Temperaturen in Deutschland sorgt. Zwischen dem 3. Juni und 16. August lädt die britische Boogierock-Institution in acht Städten zu einem fulminanten Gute-Laune-Event mit mitreißendem Song-Showdown. Seitdem das einzige verbliebende Gründungsmitglied Francis Rossi (Leadgitarre, Gesang) in Richie Malone einen jungen, energiegeladenen Rhythmusgitarristen an seiner Seite hat, strotzt die Band wieder vor Saft und Kraft, spielt Shows mit geballter Power. Beispielhaft dafür ist ihr jüngster Live-Mitschnitt „Down Down & Dirty at Wacken“ (2018). Vor 75.000 Fans beim weltgrößten Metal-Festival feuern Quo voller zurückgekehrter Spielfreude ein eindrucksvolles Hit-Feuerwerk ab. In dessen Zentrum: viele ihrer Klassiker, schließlich haben sie über 100 Singles veröffentlicht, waren länger in den britischen Charts gelistet als The Beatles, verkauften weltweit rund 120 Millionen Tonträger. Angesichts solcher Superlative ist die Lied-Wahl aus dem großen Repertoire schwierig und fällt bewusst auf die Publikumsfavoriten. Sie reichen von „Caroline“ über „Rain“, „Paper Plane“, ein „Proposin‘ Medley“ inklusive „Down the Dustpipe“/„Wild Side of Life“/“Railroad“/“Again and Again“ bis hin zu „Whatever You Want“ und „Rockin‘ All Over The World“. Dass Status Quo nach ihrem Akustik-Ausflug erneut unter Strom stehen und sich ihrer alten Qualitäten besinnen, bietet beste Voraussetzungen für den Konzertgenuss bei ihnen „Live 2019“.Präsentiert von: Rocks, KulturNews, Rock Hard, Gitarre & Bass, Good Times, Musix + Metal.de