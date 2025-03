Status Quo - Der Mann in der Höhle der Löwinnen

Am Freitag, 14. März 2025 ist die Badische Landesbühne um 20 Uhr in der Stadthalle Ditzingen mit dem Schauspiel „Status Quo“ zu Gast, das eine spiegelverkehrte Welt zeigt. Hier wird der junge und gutaussehende Florian exemplarisch zum Objekt der Begierde – im Beruflichen wie im Privaten. Von seinen Vorgesetzten wird er ungefragt „Flo“ genannt und erlebt als Berufsanfänger die Absurdität eines Machtgefälles, an das wir uns schon längst gewöhnt haben: Als Neueinsteiger in einem Immobilienbüro ist er der Distanzlosigkeit seiner Chefin ausgesetzt. Als Azubi in einer Drogerie muss er sich mit seiner übergriffigen Filialleiterin auseinandersetzen und als Schauspielanfänger wird er als leidenschaftliches Sexhäschen besetzt. Durch die Umkehrung der realen Machtverhältnisse macht das Stück die Mechanismen der Ungleichheit in einer ebenso bissigen wie humorvollen Satire sichtbar. Durch pointierte Dialoge und aufschlussreiche Szenen wird Maja Zades Gesellschaftsanalyse zur scharfsinnigen Komödie.