GERMANY, Stuttgart - 29. November 2016 / Porsche Arena / Konzert Status Quo

Nach ihrem Akustik-Ausflug stehen STATUS QUO wieder voll unter Strom stehen und besinnen sich ihrer alten Qualitäten. Die britische Boogierock-Institution ist am 19. September in der MHP-Arena in Ludwigsburg zu Gast.

Stimmungsgarant. Hitlieferant. Live-Attraktion. Dafür sind STATUS QUO seit 1967 der Inbegriff. All diese Trümpfe wollen die Briten in einem fulminanten Gute-Laune-Event mit mitreißendem Song-Showdown ausspielen. Seitdem das einzige verbliebene Gründungsmitglied Francis Rossi (Leadgitarre, Gesang) in Richie Malone einen jungen, energiegeladenen Rhythmusgitarristen an seiner Seite hat, strotzt die Band wieder vor Saft und Kraft, spielt Shows mit geballter Power. Beispielhaft dafür ist ihr jüngster Live-Mitschnitt aus Wacken 2018, wo sie vor 75.000 ein eindrucksvolles Hit-Feuerwerk abgefeuert haben.

Im Zentrum der Show stehen ihre Klassiker, schließlich haben STATUS QUO über 100 Singles veröffentlicht und waren länger in den britischen Charts gelistet als die Beatles. Angesichts solcher Superlative ist die Songauswahl schwierig und fällt bewusst auf Publikumsfavoriten wie „Caroline“, „Rain“, „Paper Plane“, „Whatever You Want“, „Rockin‘ All Over The World“ oder ein „Proposin‘ Medley“ inklusive „Down the Dustpipe“/„Wild Side of Life“/“Railroad“/“Again and Again“.