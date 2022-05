Die Angestellten des French Dispatch, einer Kultzeitung in einer fiktiven Stadt in Frankreich erinnern sich an den früheren Herausgeber Howitzer zurück.

Vier große Geschichten, die in der Zeitung veröffentlicht wurden, werden in Starbesetzung zum Leben erweckt, unter anderem mit Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio des Toro, Owen Wilson, Elisabeth Moss, Christoph Waltz, Frances McDormand und Willem Dafoe.

Regie: Wes Anderson, USA, D 2021, 108 Min.

Stilistisch bleibt sich Wes Anderson auch in „The French Dispatch“, seiner amüsant-skurrilen Hommage an das Magazin „The New Yorker“ und seine Wahlheimat Frankreich, bis ins Detail treu. Ein waschechter Anderson vor allem für eingefleischte Anderson-Fans.