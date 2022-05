Das Licht, aus dem die Träume sind

Samay lebt mit seiner Familie in einem abgelegenen Dorf in Indien. Als der Junge im Alter von neun Jahren zum ersten Mal Filme entdeckt, ist er absolut fasziniert.

Gegen den Willen seines Vaters geht er von nun an Tag für Tag ins Kino und freundet sich mit dem Filmvorführer an.

Regie: Pan Nalin, IND, F, USA 2021, 110 Min.

