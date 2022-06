Staufen Open Air 2022 Open Air Veranstaltung

Ein Open Air, das es in sich hat!

New Wave is back (Diffus Magazin)! Angesagte und brandneue Music Acts vereint in einem Festival. Ein Mix aus Elektro, Indie, Punk & Rock erwartet Dich. Erlebe auf dem Staufen-Open-Air die Elite der Skateboard Szene hautnah bei der German Vert Tour 2022. Bester Sound, Party und Action sind somit beim Staufen-Open-Air garantiert. Dieses Open Air solltest du auf keinen Fall verpassen!

Beschreibung

Lineup: Flawless Issues - Levin Goes Lightly - Diggi Daniel - Carlo Karacho - Bikini Beach - Dj BenUebermensch - Dj P. Vanilaboy - Doesntmatteranyone - Baxxter Boys - Satsumas - Deitschrogg - Orangefuel - Nervine - One by One performing Limp Bizkit

VVK

15 Euro Tagesticket

20 Euro 2 Tagesticket

Abendkasse:

20 Euro Tagesticket

30 Euro 2 Tagesticket

Tickets bei Eventim.de

Ort: Göppingen Hohenstaufen / Wanderparkplatz Schottengasse 73037 Göppingen

Veranstalter

Trendsportclub Hohenstaufen e.V.