Staufener Party Nacht 2026

Staufener Partynacht, Sa. 07.11.2026, Turnhalle Hohenstaufen – DJ Arino, Musik & Party.

Im letzten Jahr haben wir bei der Staufener Partynacht gemeinsam gefeiert – und in diesem Jahr geht’s in die nächste Runde: Die Staufener Partynacht 2026 steht vor der Tür!

Am Samstag, 7. November 2026, verwandelt sich die Turnhalle Hohenstaufen wieder in eine große Partyzone.

Für beste Stimmung sorgt DJ Arino, der mit italienischen Schlagern, Pop- und Rockhits sowie aktueller Partymusik alle auf die Tanzfläche bringt.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Euch erwarten leckere Speisen und eine große Auswahl an Getränken.