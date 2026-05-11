Der Staufer-Express - Busrundfahrt durchs Stauferland

Große Geschichte in traumhafter Natur erleben – das kann man im Stauferland auch vom Bus aus mit Begleitung einer Gästeführerin der Schwäbischen Landpartie. Zeugnisse aus staufischer Zeit gibt es rund um den Hohenstaufen viele. Wir reihen sie auf wie auf einer Perlenschnur: Kirchen, Klöster, Burgruinen und Stadttürme.

Fahren Sie mit uns auf landschaftlich schönen, vielleicht für manche auch unbekannten Strecken rund um die Drei Kaiserberge und erfahren Sie dabei spannende Geschichten über das Stauferland von damals und heute.

Streckenverlauf:

Göppingen - Schloss Filseck - Schloss Weißenstein - Furtlesspass - Schwäbisch Gmünd (dort kurzer Ausstieg) - Kloster Lorch - Hohenstaufen*

*Änderungen vorbehalten, wie z.B. aufgrund von Straßensperrungen

Der Staufer-Express startet immer um 14:00 Uhr an der EWS Arena, eine Rundfahrt dauert ca. drei Stunden und wird von einer sachkundigen Gästeführerin der Schwäbischen Landpartie begleitet.