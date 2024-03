Ausstellung im Schloss - Willem Julius Müller

"One Day after"

Ausstellung im Schloss – 28.04. - 21.06.2024

Vernissage am 28.04.2024, 11 Uhr Roter Saal, Schloss Donzdorf

Wir befinden uns in Zeiten eines grundlegenden Wandels und tiefgreifender Veränderungen. Unsere aktuelle Realität scheint immer öfter von Krisen erschüttert zu sein. Der in Berlin und Stuttgart lebende Maler Willem Julius Müller hinterfragt Facetten dieser Realität in seiner Malerei. Es sind menschenleere, apokalyptische Landschaften. Als Sujet dienen Ruinen, leerstehende Industrie-bauten oder still gelegte Freizeitparks. Die Welt, wie wir sie kennen, scheint ausgelöscht, zurückgelassen, von der Natur besiegt und eingenommen. Eine Natur, deren wildes Wachsen als Triumph über menschliche Ordnungssysteme verstanden werden kann, deren enorme Stilisierung aber über das Sinnbild der Vergänglichkeit hinausweist, auf eine Dekonstruktion des Gegenständlichen und einer intensiven Beschäftigung mit Malerei. Das Besondere seiner Arbeiten sind die unterschiedlichen Wirklichkeiten in kontrastreichem Kolorit, fragmentarisiert und mit irrlichternder Leuchtkraft dargestellt. Die Ruine beziehungsweise die Apokalypse bildet den Ausgangspunkt.

WILLEM JULIUS MÜLLER

2001-2006 Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen und Hamburg

2003-2009 Studium der bildenden Kunst an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) in der Klasse von Prof. Werner Büttner

2005-2006 Stipendium der Eduard Bargheer-Stiftung, Hamburg

2006-2009 Studium an der Universität der Künste Berlin (UdK) in der Klasse von Prof. Henning Kürschner und Prf. Frank Badur

2009 Diplom freie Kunst bei Prof. Werner Büttner und Prof. Dr. Michael Diers, HFBK, Hamburg

Seit 2009 Freischaffender Künstler in Stuttgart und Berlin

Seit 2021 Referent der Hochschulleitung an der Staatlichen Akademie der bildenden Kunst Stuttgart, Mitglied im Vorstand der Ostfriesland Biennale e.V., Organisation, Kuratierung und Umsetzung der Ostfriesland Biennale 2022.