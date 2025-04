Nachdem 2024 derart ins Wasser gefallen ist, haben wir alle Ritter, Händler, Knechte und Edelleut für 2025 nochmal für euch zusammengerufen. Am Vatertag 2025 wird das 19te StauferSpektakel gefeiert.

Dabei freuen wir uns auf bekannte Gesichter, wie die Ritter der Schwarzen Lanze, die in diesem Jahr mit täglich mehreren Turnieren hoch zu Pferde reiten. Spannenden Schwertkampf gibt es von der bekannten Showgruppe Burdyri und den Leitwölfen.

Wir sind stolz, die sagenhaften Flugträumer bei uns begrüßen zu dürfen sowie viele weitere Musikanten, Gaukler und fantastische Künstler mehr! Endlich gibt es auch wieder Magie von und mit dem Zauberer Kalibo. Bekannt und begeisternd spielen endlich auch wieder auf, die Musikanten The Sandsacks und BraAgas. Auch im Badhaus kann man wieder ausgiebig im Zuber sitzen und Geschichten oder dem Gesang der Wölfin und ihren Mitarbeitern lauschen oder bei der Fußkneterey sich ausgiebig durchkneten lassen.

Auch in diesem Jahr haben wir tolle Kinderattraktionen wie Suzanna, die Märchenerzählerin, eine Falknerei mit Lagerbereich. Auch das beliebte Kinderriesenrad ist wieder mit dabei. Besonders interessant ist der lebendige Einblick in die vielfältige Geschichte, die die Gewandeten, Ritter und Gaukler in der Zeltstadt, mit ihren Handwerksständen und Darbietungen vermitteln.

Das Kindermitmachprogramm ist vielfältig mit Specksteinwerkstatt, Steinglücksrad, Körbe flechten, Papier schöpfen, Kerzenziehen, Armbrustschießen, Kinder schminken, Kinderbogenschießen, Kinderzirkus mit Andrea und vieles mehr.

Marktzeiten - Markt, Spektakel & Ritterturniere

Do. + Sa. 11 - 23 Uhr

Fr. 12 - 23 Uhr

So. 11 - 19 Uhr

Kommt vorbei und erlebt einen einzigartigen Mittelaltermarkt, Spektakel und Ritterturniere!