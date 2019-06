Minna Moscherosch-Schmidt und Stadtschultheiß Wilhelm Hörmann - eine Geschichte zwischen Chicago und Sindelfingen.

Zwei ganz unterschiedliche und besondere Sindelfinger Lebensläufe stehen im Mittelpunkt der Ausstellung "Staunen, nichts als Staunen" im Stadtmuseum. Die Ausstellung nimmt die Besucher mit auf eine Reise von Sindelfingen nach Chicago und in die Lebenswelten der beiden Protagonisten Minna Moscherosch (1866 geboren in Sindelfingen) und Wilhelm Hörmann (1869 geboren in Sindelfingen).