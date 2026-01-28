"Staunen statt Alltag" von Zaubere Daniel Zürn

„Staunen statt Alltag“ umfasst mehrere unterschiedliche Programme, die sich abwechseln. So wird jeder Abend zu einem einzigartigen Erlebnis – auch, wenn Sie mehrfach kommen.

Tipp: Genießen Sie vor der Show saftige Burger und erfrischende Drinks in der Hotelbar „Jenseits Kochers“, damit Sie gestärkt in den Abend starten können. Alternativ können Sie den Abend nach der Show dort gemütlich ausklingen lassen. (Hinweis: Die Küche hat bis 21:00 Uhr geöffnet. Reservierung im Hotel empfohlen.)

Freuen Sie sich auf einen stilvollen Empfang, eine fesselnde Zaubershow von Daniel Zürn und magische Momente, die Sie noch lange in Erinnerung behalten werden.