ROCK & BLUES NIGHT - Doppelkonzert mit Dr.Feelgood und Thorbjørn Risager & The Black Tornado

ROCK & BLUES NIGHT

Doppelkonzert mit Dr.Feelgood und ThorbjørnRisager & The Black Tornado

Dr.Feelgood - Dr.Feelgood Tour 2023

1970 auf Canvey Island, Essex,gegründet, ist Dr.Feelgood noch heute eine der weltweit bekanntesten undspannendsten Live Bands des frühen Rhythm & Blues. Ihr rauer, erdiger Soundund die kompromisslose Live-Performance machen jedes Konzert zu einem Erlebnis.Nicht von ungefähr, dass Dr.Feelgood mit ihrem Album „Stupidity“ nach ihremNo.1 Erfolg in den U.K. Charts Fans aller Couleur von Punk bis Rock´n´Roll umsich vereinen konnten. Weitere Erfolge mit Single Veröffentlichungen folgtenmit Songs wie Roxette, Back in the Night, Milk and Alcohol, Down at theDoctors, She Does it Right, Going Back Home. Ihre Version von See You LaterAlligator erhielt sogar Gold Status! Seit über 30 Jahren ist die heutigeBesetzung der Band bereits gemeinsam auf der Bühne. Für die diesjährige Tourkommen Kevin Morris am Schlagzeug, Phil Mitchell am Bass, Gordon Russell an derGitarre sowie Sänger Robert Kane (früher The Animals) von der Insel zu uns. DieBand ist und bleibt ist ein Garant für eine energetische und fesselnde Live-Show!Mit im Gepäck: das neue Album „Greatest Hits“ Das letzte Album mitOriginal-Sänger Lee Brilleaux, „Down At The Doctors“, wurde zwei Monate vorseinem Tod live in der Dr.Feelgood Music Bar auf Canvey Island aufgenommen(heute das Oysterfleet Hotel). Mit „Chessmasters“ (2000) und „Speeding ThruEurope“ (2003) veröffentlichten Dr.Feelgood auch Aufnahmen in der aktuellenFormation, mit der die Band Jahr für Jahr weltweit ausgedehnte Tourneen spielt.

Thorbjørn Risager & The Black Tornado

Dänemarks führendeRoots-Rocker Thorbjørn Risager & The Black Tornado haben sich in denletzten zwanzig Jahren einen Weg durch Skandinavien, Europa, Kanada, die USAund Asien gebahnt. Mit ihrer dynamischen Bühnenpräsenz und einem Sound, derSoul, Chicago Blues, Boogie und Rock 'n' Roll vereint, haben sie die Massen inihren Bann gezogen. Thorbjørn’s Stimme, in der sich Ray Charles, Van Morrisonund Billy Gibbons in der Mitte treffen, ist das i-Tüpfelchen. Sie haben diegrößten Festivalbühnen Europas mit ihren Tanzschuhen erobert und Jazzclubs rundum den Globus mit ihrem Low-Light-Noir-Blues beglückt. Die mehrfachpreisgekrönte Band hat bereits für Bonnie Raitt und die Tedeschi Trucks Banderöffnet und stand mit Legenden wie Buddy Guy, Doyle Bramhall II und RobbenFord auf der Bühne. Jedes Konzert ist eine einzigartige Erfahrung. Die Band istin glühender Form und wird ihr neues Material 2023 in ganz Europa vorstellen."Live vor einem Publikum zu spielen, gibt einem das Gefühl, lebendig zusein, so kann man es am besten beschreiben, denke ich. Es ist gut, sichlebendig zu fühlen", lächelt er.