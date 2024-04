Am 9. Mai 2024 (Christi Himmelfahrt) findet die 12-Stunden-Remstalwanderung mit Start und Ziel in Winterbach statt. Hierbei werden die Kommunen im mittleren Remstal auf einer Strecke von ca. 43 km umrundet, vorwiegend auf dem RemstalWeg sowie auf kleinen Nebenrouten. Die Wanderung startet um 8.00 Uhr an der Lehenbachhalle in Winterbach und bietet in ihrem Verlauf viel Abwechslung: mit herrlichen Aussichten, durch Wälder, Streuobstwiesen und Felder.

Zurück in der Gemeinde dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie alle Winterbacher und Gäste am Nachmittag und Abend auf ein geselliges Beisammensein unter freiem Himmel freuen - mit Livemusik, Getränken und kulinarischer Verpflegung.