Stay Woke & Dance

Gesagt wird, wir leben in Zeiten, in denen Politik auch vor dem Schlafzimmer keinen Halt macht. Geklagt wird, die Jugend sei politisch gesehen im Sleep-Mode. Gefragt wird manchmal nach Möglichkeiten des politischen Engagements, aber eher halbherzig, dare I say schlummernd. Am 21. Juni, Tag des Schlafes, wird im Spirit des Woke Stayens geantwortet, indem wir das Schlafzimmer in die Politik bringen!

Willkommen sind alle – Frühvögel der Politik, solche, die in politischen Angelegenheiten eher auf Snooze drücken und solche, die einfach mal entspannt eine Runde tanzen wollen, ganz ohne Wortwitz. Eine Tanzfläche gibt es nämlich, bedroom-pop tunes dazu, ach, schön ist die Sache mit dem Leitthema, und mittendrin und drumherum nette Menschen aus Tübinger politischen Jugendorganisationen, mit denen diskutiert, geplaudert, gepillowtalked werden kann. Alle dürfen, keiner muss, politische Entspannung als Antwort auf politische Spannungen, oder einfach das gemütliche Tanzambiente ausnutzen ist das Programm. Eine gute Nacht auf jeden Fall!