STAY gibt einen Raum des Experimentierens und des Kunstschaffens ohne Perfektions-Druck. STAY lädt ein, im Moment zu sein und gemeinsam eine Atmosphäre zu schaffen in der man gerne bleiben würde. Die Ausstellung handelt davon, dass man in Allem Inspiration finden kann, wenn man danach sucht. Und, dass es nur Präsenz benötigt um die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen.

STAY möchte inspirieren Neues zu testen und Ungewohntes zu wagen. Dabei sind die Besucher*innen eingeladen an der Craft Night teilzunehmen, einem gemütlichen Abend, an dem man gemeinsam seine Kreativität aufleben lassen kann.

Konstant geprägt von Einflüssen der Gesellschaft und Social Media kann es schwer sein sich selbst und seine Ausdrucksweise zu finden. Die Ausstellung spiegelt das Suchen des eigenen Kunststils wider, indem sie Kunst in unterschiedlichsten Techniken und Stilen darstellt, darunter Kunstwerke mit Written Word, Ölkreide und Drucktechnik. Die Kunst ist erschaffen und kuratiert von Elsa Schmid, die in der Ausstellung einen Zwischenstand ihrer künstlerischen Arbeiten zeigt, der aber erst den Beginn ihrer künstlerischen Arbeit markiert.