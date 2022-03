STB Big Band Comeback on Stage - 30+2 Jubiläumskonzert

Mit einem neuen Leiter feiert die STB Big Band ihr nun 30+2 Jahre Jubiläumskonzert in der Stadthalle Sindelfingen.

Nach dem für alle überraschenden Tod des langjährigen Bandleaders Django Hödl dirigiert seit November 2021 der Altsaxofonist Magnus Mehl das Sindelfinger Jazzorchester, das seit 2012 ein Ensemble der SMTT ist. Endlich zurück auf der Bühne präsentiert die Band dieses Mal ein spannendes Programm, das aus Elementen ihres großen Repertoires sowie aus einigen Stücken bestehen wird, die der neue musikalische Leiter eingebracht hat. Außerdem sind mit Stephi Zimmermann und Wieland Harms zwei Lehrkräfte der SMTT als Gastsolisten dabei. Stepptänzer Klaus Bleis und Sängerin Pearl Bretter werden für weitere Höhepunkte sorgen.

Die STB Big Band kann seit 1990 auf eine abwechslungsreiche Bandgeschichte zurückblicken. Mit rund 200 Auftritten im In- und Ausland ist sie ein jazzmusikalisches Aushängeschild der Stadt Sindelfingen und hat sich einen ausgezeichneten Ruf erspielt, was in den letzten Jahren ausverkaufte Odeon-Konzerte zur Folge hatte. Sie gehört zu den vielseitigsten Amateur-Formationen im Stuttgarter Raum. Unter dem Bandmotto „Jazz ´n Fun“ treffen sich wöchentlich rund 20 Musiker*innen zur Probenarbeit im Odeon.

Vocals: Pearl Bretter

Gast-Solisten: Lehrer*innen der SMTT, Klaus Bleis (Stepptanz)

Leitung: Magnus Mehl