STB BIG BAND trifft... Roland Baisch und Mailo

Die STB Big Band wurde 1990 gegründet und gehört heute zu den am kraftvollsten swingenden Formationen im Stuttgarter Raum. Als Teil der Schule für Musik, Theater und Tanz (SMTT) Sindelfingen ist sie eines der jazzmusikalischen Aushängeschilder der Stadt und wird seit 2021 geleitet vom Jazzsaxophonisten Magnus Mehl. Bis heute hat die Band hunderte Konzerte im In- und Ausland bestritten und gestaltet selbst aktiv das kulturelle Leben im Kreis Böblingen. Neben 22 CDs hat die Band auch drei DVDs produziert und über 460 Titel im Notenarchiv.

Unter ihrem Motto "Jazz 'n Fun" bietet die Band mit dem Titel "STB Big Band trifft..." alljährlich die Begegnung mit einer Künstlerin oder Künstler eines anderen Genres oder musikalischer Stilrichtung an. Dieser scheinbare Gegensatz macht den Reiz des Abends aus. So waren neben DJ, Zauberkünstler, Poetry-Slammer und Stepptänzern auch viele andere Musikerinnen und Musiker aus allen Ecken des Klanguniversums zu Gast.

Lässig swingt sich Roland Baisch durch das Songbook legendärer Standards, nur dass die Klassiker, die von Legenden wie Frank Sinatra, Dean Martin und Nat King Cole bekannt wurden, von Roland Baisch ins Deutsche übersetzt wurden – eine weise Entscheidung, bedenkt man, dass Roland Baisch und Günther Oettinger denselben Englischlehrer hatten!

Dem Bühnenmenschen Roland Baisch gelingt es tatsächlich, stilvoll eine Showtreppe herunter zu schlendern und selbst ohne Treppe merkt man ihm seine Erfahrung als Entertainer an.

Der Entertainer und Comedian blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Mit seinen Comedygruppen tourte er um die Welt und war als Schauspieler in vielen Formaten zu sehen. Mit dem Count Baischy Swingtett lebt er aktuell seine elegante Seite aus.

Jetzt freut er sich als Gast mit der STB Big Band in Sindelfingen aufzutreten.

STB trifft Gefühl & Power mit Mailo: Der charismatische Sänger aus Eningen unter Achalm steht seit über 20 Jahren auf der Bühne. Mit seiner warmen Baritonstimme, purer Leidenschaft und dem fetten Sound der Big Band im Rücken bringt er die energiegeladenen Welthits von Michael Bublé und Robbie Williams zum Strahlen.

Von lässigen, deutschen Swing-Klassikern bis hin zu mitreißendem Pop – dieser Abend bietet das volle Programm!