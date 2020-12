Es sieht nicht so gut aus auf der Welt. Virus, Stürme, Nazimörder ...

Die Briten sind verschwunden, die USA sind auch nicht mehr so ganz da, und der Barometer platzt aus allen Drähten.

Sollte man 2020 in die Tonne kloppen, vergraben, vergessen?

Das wäre nicht das Schlechteste. Muss aber nicht sein, denn Er rettet das Jahr: Stefan Reusch!

Im Gepäck hat der SWR3-Wochenrückblicker alles, was wir unbedingt brauchen, um 2020 einfach wegzulachen.

Mit sanftem Lächeln und großer Geistesanwesenheit putzt der SWR3-Wochenrückblicker in „Reusch rettet 2020!“ alles runter, was ihn an diesem Jahr gestört hat.

Das ist nicht wenig. Und wird bei ihm zu viel Spaß.

Das Schatzkistl rückt sein Krönchen zurecht und blickt nach vorne:

Mit Abstand gute Unterhaltung mit unserem Corona-Spielplan für max. 38 Gäste.