Steam - Artistik Varieté-Show

musikalisch-poetische Akrobatik-Show

STEAM ist die neueste Erfindung von SONICS, die Kreativität, Technologie und Luftakrobatik zu visueller Poesie vereint. Inspiriert von der »Steam Punk«-Strömung, kombiniert SONICS athletische Herausforderungen mit spektakulärer Akrobatik und Spezialeffekten. Diese werden durch mechanische Geräte ergänzt, die die Artisten für ihre Shows entwerfen und bauen.

„STEAM“ erzählt von Reisen und Sehnsüchten. Eine Gruppe trifft sich an einer Aerostation, dem Startpunkt ihrer Reise mit dem fortschrittlichsten Luftschiff. Ein Zwischenfall verzögert die Abreise, und die Wartezeit ist gefüllt mit seltsamen Begegnungen und Abenteuern, die die Akrobaten mit ihren Choreografien zum Leben erwecken. Jede Nummer erzählt ein Stück der Geschichte, wobei der Tanz in der Luft die Persönlichkeiten und Beziehungen sichtbar macht.