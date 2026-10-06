Steampowered Aeroplane – die Coverband aus Eberbach kommt auch 2026 wieder zum Kulturlabor.

Nach den zwei ausverkauften Gigs der letzten beiden Jahre wollen die Musiker auch diesmal wieder das Depot zum Beben bringen. Wie immer gibt es Pop-, Rock- und Folk-Covers - mit eigener Note und oft mehrstimmigem Gesang. Bewährte, neue und auch reaktivierte Songs aus früheren Jahren werden das jetzt bekannte Programm ergänzen und erweitern.

Die aktuelle Steampowered-Besetzung besteht aus:

Miriam Back (Gesang)

Susi Lutz (Gesang und Akustikgitarre)

Oliver König (E-Gitarre)

Martin Weber (Bass und Gesang)

Heiko Schneider (Schlagzeug und Gesang)

Mathias Hils (Keyboards und Gesang)

Nach einem vom Publikum und der Presse gefeierten Auftritt auf dem Leopoldsplatz beim Eberbacher Frühlingsfest 2026 freuen sich die 6 Musiker im Herbst wieder im Depot auf der Bühne stehen zu dürfen.