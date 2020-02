Steamy Bahir & Paucker

„It’s time to change the game“. Steamy Bahir ist eine Indie-Rock-Band aus Stuttgart, die überzeugt ist, dass sich etwas ändern muss. Die Texte thematisieren die Entfremdung des Individuums in einer kapitalistischen und konsumorientierten Welt. Der Sound, energetischer Indie Rock mit einer hellen Brise Funk, bleibt trotz trüber Aussichten heiter bis wolkig. Am Ende gewinnt die Hoffnung, dass wir nochmals die Kurve kriegen.

Pauckers Songtexte sind kantig und ehrlich und tun manchmal auch ein bisschen weh, seine Melodien schwanken gefährlich zwischen Selbstreflexion und Sehnsucht, und wollen dennoch, dass man lächelt. PAUCKER erzählt uns seine Geschichten mit allem was er zur Verfügung hat und manchmal verliert er sich darin - tröstet und verstört manchmal zur gleichen Zeit. Sein neues Album „CYCLES“ erscheint im Frühjahr 2020.