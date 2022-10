Stefan „Das Eich“ Eichner – spielt Reinhard Mey 2.0

Stefan Eichner hat sich in nur zwei Jahren mit seinem Reinhard-Mey-Abend bundesweit einen sehr guten Ruf erarbeitet. Presse und Publikum sind sich einig: Wenn man die Augen schließt, dann IST Stefan Eichner Reinhard Mey!

Wer das Original schon einmal selbst live erlebt hat, wird dessen Machart auch in Eichners Versionen definitiv wiederfinden: das Gitarrenspiel, die Stimme, die Moderationen – alles verblüffend ähnlich und dennoch mit Eichners eigener Handschrift. Im neuen Programm sind etwa eine Handvoll Lieder geblieben, gut ein Dutzend Songs wurden neu ins Programm aufgenommen. Und auch wenn "Über den Wolken" und "Gute Nacht, Freunde" gesetzt sind: Stefan Eichners Mey-Programm ist wieder kein "Best of", sondern eine ausgewogene Mischung aus rund 50 Jahren Reinhard Mey!