Stefan „Das Eich“ Eichner - „TUT EICH NED ÅB!“

Endlich - Das Eich ist wieder da! Ganze fünf Jahre sind seit „Fürchtet Eich nicht!“ vergangen. Eigentlich präsentiert der „Entspannte Franke“ ja immer pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk alle zweieinhalb Jahre ein nagelneues Bühnenprogramm.

Warum also diesmal die lange Pause? „Nun ja, wegen der aktuellen Umstände... das C-Wort, ihr wisst schon. Egal, lassen wir das hinter uns!"

Und jetzt? Naja, leichter ist es als Komiker in der Zwischenzeit nicht geworden findet Das Eich: „Zum einen gibt es aus den Reihen der Politik immer mehr ernstzunehmende Konkurrenz und generell: So bekloppt wie die Realität mittlerweile ist, kann ich auf der Bühne fast gar nicht mehr sein. Es wird immer schwerer, da noch drüber zu kommen. Aber – ich versuch es trotzdem nochmal, also: TUT EICH NED ÅB!“. Der Name ist Programm, genauer gesagt, dass ist der Name für das mittlerweile sechste abendfüllende Comedy-Programm mit der bewährten, 100% geEICHten Rezeptur: Ein gutes Pfund herrlicher Schwachsinn, gewürzt mit einer reichlichen Handvoll spaßiger Lieder und abgeschmeckt mit bekloppten Geschichten aus dem Alltag und Eichs unnachahmlicher Spontanität. Macht Euch also keine Sorgen oder vielmehr: TUT EICH NED ÅB! – wer Das Eich mag, wird auch dieses Programm lieben.