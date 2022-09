Löschen Sie Ihren Wissensdurst entspannt in der Kneipe bei einem Glas Bier oder einem Viertele und lernen Sie nebenbei noch was fürs Leben –

beim Science Pub sorgt süffig servierte Wissenschaft für viel Vergnügen und den ein oder anderen Aha-Moment beim Zuhören und Diskutieren mit führenden Forscherinnen und Forschern: Gehaltvolles für Leib und Seele!

Wasserstoff ist ein universeller Energieträger, der in vielen Bereichen unseres Lebens und Wirtschaftens vom Hochofen bis zur Regionalbahn zur Dekarbonisierung beitragen kann. Hierzu muss er jedoch regenerativ hergestellt werden, was beispielsweise durch solarbetriebene Wasserspaltung geschehen kann. Matthias May beleuchtet Herausforderungen und Chancen – Experiment im Bierglas inklusive!