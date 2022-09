„Ich dachte, der ganze Mist hört auf, nach der Pubertät ist man doch gereift, bereit für alle Lebenslagen? BULLSHIT, sage ich euch, nein, es passiert immer nur weiterhin fassungsloser Dreck!“

Hinnerk Köhn ist Mitte 20 und alleine.

Wenn er nicht traurig in der WG-Küche trinkt, macht er Stand Up Comedy über Alkohol, Sucht, Liebe und Suizid. Das klingt traurig, aber ist witzig. Die Peinlichkeiten seines Lebens, seine Jugend in der schleswig-holsteinischen Peripherie und Oldesloer Doppelkorn formten eine Mischung aus Heinz Strunk, Moritz Neumeier und den melancholischen Songs von Annenmaykantereit.

Seine verklärte Sicht auf die Welt in Kombination mit seinem Hang zur Romantik ergeben ein tragikomisches Gesamtwerk, um das man sich immer ein wenig Sorgen macht.

Moritz Neumeier: „Der beste deutsche Entertainer seit Joseph Goebbels.“

Till Reiners: „Wieso ist er erst 27 und hat 3 Leben gelebt?“

www.hinnerk-koehn.de