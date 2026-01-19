In seinem neuen Programm gibt Stefan Danziger wieder einen skurrilen Blick auf die Geschichte. Nette Wikinger, polyamoröser Iwan der Schreckliche und Mr. Hexogen sind nur einige Protagonisten in seiner Comedy-Show. Was hat die Sonnenblume mit Kolonialismus zu tun, und sind die 4 apokalyptischen Reiter nicht einfach nur 4 Mädchen auf einem Reiterhof in Brandenburg?

Gleichzeitig bezieht er sich auf seine Kindheit im Ostblock, in dem nur Loser im Erdgeschoss eines Neubaublocks wohnten. Danziger hadert mit dem sich immer wieder verändernden Alltag als junger Vater – voller Pegasi, Kaufmannsladen und dem neuen Haustier.

Eine irre Reise durch seine Gedankenwelt voller lustiger Anekdoten und völlig irre Fakten der Geschichte und des alltäglichen Wahnsinns.