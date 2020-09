Stefan "Das Eich" Eichner - spielt Reinhard Mey

„Sie hören viel Reinhard Mey, oder? Die Gitarre und die Art der Texte erinnern mich sehr daran – wunderbar!“. Diese und ähnliche Fragen bekam Stefan Eichner – besser bekannt als „Das Eich“ – nach seinen Konzerten immer wieder zu hören. Nicht von ungefähr, denn in der Tat ist der „entspannte Franke“ ein Liebhaber der Chansons von Deutschlands bekanntestem Liedermacher und hat sein Gitarrenspiel größtenteils mit Liedern von Reinhard Mey gelernt und verfeinert. Und so hat Stefan Eichner ein abendfüllendes Reinhard-Mey-Bühnenprogramm zusammengestellt, das er neben seinen eigenen Musik-Kabarett-Stücken an diesem Abend darbietet.