Gedichte zum Lächeln! Präsentiert von Stefan Draeger. Natürlich können Sie auch nach Paris fahren in der Hoffnung, dass Sie im Louvre einen Hauch des Lächelns der Mona Lisa von Michelangelo erhaschen. Ich möchte Ihnen aber viel entspannter ein Lächeln, ein nachhaltiges , inneres Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Mit den Galgenliedern von Morgenstern, Gedichten von Ringelnatz, Kalécko, Roth, Tucholsky.... bis Gernhardt und sogar bis Heinz Erhardt. Aber auch, last but not least, mit eigenen Gedichten, auch mit meinen Fortsetzungen einiger Galgenlieder von Christian Morgen- * .