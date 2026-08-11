Stefan Dreher: Disneyland am Neckar - ein Horb-Krimi

Die Stadtkasse ist leer, die Kreisumlage erdrückend, der OB ist amtsmüde, selbst die alternative Szene ist ausgelaugt.

Die Brücke, die die Innenstadt vom Schwerlastverkehr entlasten wird, wird bald fertig, und deshalb steht der Umbau der Innenstadt an.

Da eröffnet ein italienischer Investor dem ehrgeizigen Ersten Beigeordneten der Verwaltung die Vision einer goldenen Lösung, die Horb wirtschaftlich, touristisch, kulturell und sozial von Null auf Hundert katapultiert.

Niemand fragt, woher das Geld kommt, nur eine Rentner-Gang ermittelt: eine Tirolerin, ein Ossi und ein Schwabe, der nebenher noch Taxi fährt.

Und während in der Sports-Bar die VfB-Fans bei Live-Spielübertragungen Glücksmomente und Demütigungen erfahren, lichtet sich der Nebel:

Aber das Wort Mafia wagt kaum einer auszusprechen . . .

Die eigentliche Krimihandlung ist frei erfundener Unsinn.

Aber offensichtlich haben sich viele Protagonisten im Buch dahingehend erkannt, so dass in einer nichtöffentlichen Sitzung des Horber Gemeinderats der Beschluss gefasst wurde:

Dieses Buch wird in Einrichtungen der Stadt (zum Beispiel in der Tourist-Info) nicht verkauft.

Der Autor, Stefan Dreher, lebt heute in Horb. Von 1973 bis 1998 jedoch war er Esslinger. Die etwas Älteren kennen ihn noch als ein Wirt der "Goldenen Rose".