Wir schreiben das Jahr 2023. Ein Jahr ist vergangen, seitdem Stefan „Das Eich“ Eichner mit „Dunnerkeil – Asterix auf Oberfränkisch“ einen Mundart-Bestseller fabriziert hat.

Drei Auflagen binnen weniger Monate ausverkauft – Dunnerkeil! Das hätte sich der „Entspannte Franke“ nicht in seinen kühnsten Träumen ausgemalt. Die Fans vergaben Bestnoten, Fernsehen, Presse und Rundfunk berichteten ebenso euphorisch und der Verlag meldete sich ziemlich zügig mit der Bitte, doch im nächsten Jahr gleich den zweiten Band zu übersetzen. Ja, aber gerne doch! Mit „Asterix und Kleopatra“ hat sich Stefan Eichner nun einen der beliebtesten gallischen Bände ausgesucht, ihn wieder mit viel Herzblut bearbeitet und ihm den Titel „Asterix bei die Bieramiden“ verpasst. Der Name ist Programm! Wir begleiten unsere gallisch-fränkischen Helden ins entfernte Ägypten, in dem auch der Gerstensaft eine lange Tradition hat. Dementsprechend wird auch der „Zaubersud“ von Miraculix ebenso eine wichtige Rolle spielen, wie die „glaana Fushubn“ Idefix! Freut Euch wieder auf reichlich Humor, jede Menge herrlich bekloppter Dialoge und einfach „scheens frängischs Gewaaf, made by Das Eich“!

Neben vielen Passagen aus dem Comic-Band, die Eichner in seiner gewohnt lockeren Art präsentieren wird, erzählt „Das Eich“ allerhand interessante, skurrile und vor allem lustige Anekdoten rund um die Entstehung des oberfränkischen Asterix-Abenteuers. Eich-Fans wissen: Da bleibt kein Auge trocken! Wer Asterix, Das Eich und „Dunnerkeil“ mag, sollte sich diese „etwas“ andere Lesung auf keinen Fall entgehen lassen.