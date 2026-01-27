Stefan Grasse – „Inner Sound“: Klangwelten zwischen Meer und Bergen

Elektronische Musik

Mit „Inner Sound“ entführt Gitarrist und Klangkünstler Stefan Grasse das Publikum in schimmernde akustisch-elektronische Klangwelten.

Seine Gitarre verschmilzt mit Effekten und Samples zu atmosphärischen Soundscapes, die zwischen feinen Solostücken und pulsierenden, mehrschichtigen Kompositionen changieren. Als musikalischer Erzähler fängt Grasse Naturstimmungen ein und verbindet äußere Landschaften mit inneren Bildern. Inspiriert vom gleichnamigen schottischen Fjord, in dessen Nähe er ein Jahr lebte, steht „Inner Sound“ für die Wandlung zwischen Meer und Land – ein Bild für die stetige Metamorphose seines Klanguniversums. Ein intensives Konzert voller Atmosphäre und Tiefe. 

Ansbacher Kammerspiele Maximilianstraße 29, 91522 Ansbach
