Stefan Hornbach | Den Hund überleben

28. Literaturtage Esslingen am Neckar

Der diesjährige Bahnwärterstipendiat Stefan Hornbach reist mit schwerem Gepäck an: Sein Debütroman Den Hund überleben ist eine Auseinandersetzung mit ernsten Themen wie Krankheit, Heilung, Erwachsenwerden, Freundschaft und Familie.

Sebastian sollte überall sein, aber nicht in seinem alten Kinderzimmer. Er sollte in seiner WG rumhängen oder an der Uni sein und einfach leben. Aber alles kommt anders: Drei Tumore wachsen in seinem Körper, zwei davon faustgroß. Die Zukunft? Ungewiss. Aber auf Sebastian warten nicht nur Chemotherapie und seine alte Kinderbettwäsche, da ist auch seine Schulfreundin Jasna, die ebenfalls wieder in der Nachbarschaft wohnt, und Linus, in den er sich zum unmöglichsten Zeitpunkt verliebt.

Markus Orths, Juror und Schirmherr des Bahnwärterstipendiums 2022, war begeistert von Hornbachs Fähigkeit, diese schwere Geschichte ohne Kitsch, Groteske und Melodrama zu erzählen. Ein beeindruckendes Debüt.

