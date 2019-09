Stefan Jürgens, bekannt als ehemaliger Tatort Kommissar in Berlin und seit über 10 Jahren bei Soko Wien/Donau, veröffentlichte mit „Was zählt“ im Februar 2019 bereits sein 5. Studioalbum.

Im Trio mit Andy Cutic und Ralf Kiwit erhalten Stefan Jürgens’ Songs die Tiefe und den Raum, die ein unvergesslicher Abend braucht. Die Setlist umfasst neben dem gesamten neuen Album zusätzlich viele seiner besten Songs und auch der gelernte Standup Comedian in ihm wird an diesem Abend sicher nicht zu Hause bleiben. Denn wer Stefan Jürgens kennt, weiß, wie viel der Mann kann. Nur eines kann er eben nicht: verbergen, was er denkt und fühlt. Und so sind seine Konzerte voller Poesie, scharfzüngiger Komik, stiller Momente und hymnischer Kraft.